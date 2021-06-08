В Ярославском зоопарке маленькая лама осталась без мамы

Маленькая лама очень дружелюбна. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке очередное пополнение: у лам Лагуны и Санчо родился детеныш, однако молодая, но совершенно не заботливая мамаша отказалась кормить кроху.

- Сейчас маленькая лама живет отдельно от родителей в своем временном вольере, где окружена любовью и заботой киперов зоопарка. При виде человека, даже незнакомого, с радостью бежит к нему навстречу. Поэтому нашему оператору было довольно сложно снять на видео это очаровательное создание. Маленькой ламе очень хотелось познакомиться, пообниматься и облизать незнакомца, - рассказывают о малышке сотрудники зоопарка.

Обычно имена для новых питомцев выбирают сами ярославцы: предлагают варианты и лайкают понравившиеся. Чье предложением наберет наибольшее количество лайков, так и называют малыша. Но пока конкурс на имя малышке-ламе зоопарк не объявил.