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Дом. Семья8 июня 2021 10:55

В Ярославском зоопарке маленькая лама осталась без мамы

Молодая мамаша отказалась кормить малышку и заботу о детеныше взяли на себя киперы
Полина Вачнадзе
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Маленькая лама очень дружелюбна. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

Маленькая лама очень дружелюбна. Скриншот с видео, Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке очередное пополнение: у лам Лагуны и Санчо родился детеныш, однако молодая, но совершенно не заботливая мамаша отказалась кормить кроху.

- Сейчас маленькая лама живет отдельно от родителей в своем временном вольере, где окружена любовью и заботой киперов зоопарка. При виде человека, даже незнакомого, с радостью бежит к нему навстречу. Поэтому нашему оператору было довольно сложно снять на видео это очаровательное создание. Маленькой ламе очень хотелось познакомиться, пообниматься и облизать незнакомца, - рассказывают о малышке сотрудники зоопарка.

Обычно имена для новых питомцев выбирают сами ярославцы: предлагают варианты и лайкают понравившиеся. Чье предложением наберет наибольшее количество лайков, так и называют малыша. Но пока конкурс на имя малышке-ламе зоопарк не объявил.