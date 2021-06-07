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Происшествия7 июня 2021 19:37

«По горячим следам»: в Ярославле расследуется убийство 34-летнего мужчины

Его тело обнаружили 4 июня
Анастасия Голубева
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«По горячим следам»: в Ярославле расследуется убийство 34-летнего мужчины

«По горячим следам»: в Ярославле расследуется убийство 34-летнего мужчины

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле сотрудниками полиции установили подозреваемых в убийстве 34-летнего мужчины. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 4 июня на улице Закгейма. Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- К расследованию уголовного дела незамедлительно подключились криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление удалось раскрыть «по горячим следам». По подозрению в совершении убийства задержаны двое жителей Ярославской области, 36 и 48 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Расследование продолжается.