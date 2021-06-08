Жительница Ярославля во время ссоры убила свою 86-летнюю бабушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летняя жительница Ярославля переборщила с алкоголем и теперь сядет за убийство. В октябре прошлого года девушка находилась у себя дома в нетрезвом состоянии. Она жила в квартире вместе со своей бабушкой. В тот день ничто не предвещало беды. Но вдруг между женщинами началась ссора, девушка стала чем-то явно недовольна. Внучка взяла нож и несколько раз ударила им свою бабушку по голове и туловищу. Пенсионерка сразу же умерла от полученных ранений.

- В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.