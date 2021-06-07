Достали автомобильную камеру и кирпичи: в Ярославле чистят дно водоемов перед пляжным сезоном

Водолазы чистят дно водоемов Ярославля. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле полным ходом идет подготовка к пляжному сезону. 7 июня спасатели начали очищать дно местных водоемов от мусора, который люди накидали за год.

— Мы обследуем дно и достаем с него острые и опасные предметы, чтобы горожане случайно не поранились. Сегодня, например, мы достали со дна несколько стеклянных бутылок и автомобильную камеру, также обнаружили много кирпичей. Будем проверять пляж на Тверицкой набережной в течение дня, погружаться не менее пяти раз. В целом, здесь стало намного чище, чем в прошлом году. Люди почти перестали мусорить, все стараются убирать за собой, — рассказал спасатель первого класса Денис Смирнов.

Также еще предстоит очистить Центральный пляж, пляж на 1-й Норской набережной и разместить буйки. Напомним, что купальный сезон в Ярославской области перенесли на 15 июня из-за половодья.