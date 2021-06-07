Во Всемирный день окружающей среды в Ярославле прошел Зеленый марафон

ФОТО: ПАО "Сбербанк"

5 июня в городах России прошел ежегодный Зелёный Марафон. В текущем году этот спортивный и социальный проект Сбера посвящён Дню Эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды (ООН). В рамках Зелёного Марафона по всей стране состоялись спортивные забеги и экологические акции.

В Ярославле площадкой мероприятия стала любимая горожанами и туристами Советская площадь. Спортивная программа Зеленого марафона включила в себя забеги на дистанции 10 км. и 4,2 км., которые прошли в исторической части города. Любители скандинавской ходьбы также преодолели дистанцию в 4,2 км. Юные участники соревновались в детских забегах по возрастам 7-9, 10-11 и 12-14 лет. Также все желающие могли попробовать свои силы в сдаче дисциплин ГТО.

Помимо состязательной части, для всех гостей праздника была предусмотрена интересная развлекательная программа, конкурсы и мастер-классы.

Мероприятие открыли мэр Ярославля. Владимир Волков, Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Максим Тарасов, глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

В целом на старт вышло более 1300 спортсменов – профессионалов и любителей, в том числе более 200 детей приняли участие в детских забегах.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к вопросам экологии. В рамках мероприятия состоялось несколько экологических акций. В Ярославле в парке Встреча были посажены деревья, а парк Дружба теперь украшают 7 эколавочек из переработанного пластика. В Рыбинске новые липы и клены появились в Волжском парке.

Кроме того, любой желающий мог принять участие в онлайн-забеге, который в истории Зеленого марафона был проведен впервые. Каждый смог внести свой вклад в сохранение природы: километры, который участник пробежал 5 июня с мобильным приложением Зеленого марафона, Сбер приравнял к рублям благотворительных пожертвований. Чем больше километров — тем больше средств в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России.