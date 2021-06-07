В Ярославле на вокзале задержали пассажира со 176 граммами героина

Мужчина приехал из Нижнего Новгорода в Ярославль делать «закладки» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле в районе железнодорожного перегона «Полянки» сотрудниками транспортной полиции и СОБР задержан 33-летний житель Нижнего Новгорода. При себе у него находились 68 свертков с порошком бежевого цвета. Как после установили эксперты, в свертках был героин весом 176 граммов.

- Наркодилер планировал подзаработать запрещенным способом, распространяя «белую смерть» путем закладок в различных районах Ярославля, в том числе на объектах железнодорожного транспорта. Установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас нижегородец находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». 33-летнему обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.