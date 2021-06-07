Одежду продали: в Ярославле задержали подростков, подозреваемых в краже на Дзержинском рынке

В Ярославле задержали подростков, подозреваемых в краже на Дзержинском рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле по подозрению в краже с Дзержинского рынка задержаны трое подростков, все – 2004 года рождения.

- Ими даны признательные показания. Установлено, что часть похищенного товара – предметы одежды, продали, остальным товаром распорядились по собственному усмотрению. У одного из подозреваемых изъяли похищенные в торговом павильоне кроссовки, - пояснили в пресс-службе полиции.

Налет на Дзержинский рынок был совершен в ночь на 19 февраля. Похитители проникли на охраняемую территорию, вскрыли несколько павильонов, украли товар, оставив после себя развал и разруху. Ту одежду, которую не стали брать, налетчики разбросали по полу и снегу.