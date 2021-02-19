Похитители проникли на охраняемую территорию, взломали несколько павильонов и украли товар Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 19 февраля в Ярославле ограбили Дзержинский рынок. Похитители проникли на охраняемую территорию, взломали несколько павильонов и украли товар, оставив после себя лишь разруху.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Дзержинскому городскому району, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Местных жителей напугала эта ситуация. Они считают, что на улицах снова опасно, как в лихие 1990-е.

- Ну вот вам и начало. Толи еще будет. Лихие 1990-е возвращаются, - пишет в группе "Жесть Ярославль" Иван Петров.

- Такое впечатление, что искали что-то конкретное, так как много чего из вещей не взяли. Вскрывали подряд все ларьки ,пока не нашли нужный,наверное, - пишет о своих догадках Елена Музыко.