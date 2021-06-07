В Ярославле в День России перекроют весь центр города

С 7 утра до вечера для проезда транспорта закроют почти все центральные улицы Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в День города, 12 июня, для проезда транспорта перекроют большую часть центральных улиц. С 07:00 до 18:30 вводится временное ограничение движения транспортных средств на улицах:

- Кедрова,

- Волжская набережная,

- Народный переулок,

- Советский переулок,

- Революционная,

- Советская,

- Советская площадь,

- Кирова, Нахимсона,

- площадь Челюскинцев,

- Почтовая,

- Волжский спуск,

- Андропова,

- Первомайская,

- Которосльная набережная.

- Кроме того, на участках Которосльной набережной, Почтовой, Волжской набережной, Советской площади 11 июня с 18 часов до окончания мероприятий 12 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.