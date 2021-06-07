В Ярославле в День России перекроют весь центр города

С 7 утра до вечера для проезда транспорта закроют почти все центральные улицы
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле в День города, 12 июня, для проезда транспорта перекроют большую часть центральных улиц. С 07:00 до 18:30 вводится временное ограничение движения транспортных средств на улицах:
- Кедрова,
- Волжская набережная,
- Народный переулок,
- Советский переулок,
- Революционная,
- Советская,
- Советская площадь,
- Кирова, Нахимсона,
- площадь Челюскинцев,
- Почтовая,
- Волжский спуск,
- Андропова,
- Первомайская,
- Которосльная набережная.
- Кроме того, на участках Которосльной набережной, Почтовой, Волжской набережной, Советской площади 11 июня с 18 часов до окончания мероприятий 12 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.