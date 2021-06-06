В Дзержинском районе Ярославля перенесут остановку общественного транспорта

Пассажиров будут высаживать на остановке "НЗКИ". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В районе Брагино Ярославля перенесут остановку общественного транспорта «Норский завод керамических изделий». Через остановочный пункт проезжают автобусы №6,10,70 и маршрутное такси №96. С 8 июня пассажиров начнут высаживать на остановке "НЗКИ".

- Движение автобусов по маршрутам №6 «ЯШЗ - НЗКИ», №10 «15 МКР - НЗКИ» и маршрутного такси №96 «НЗКИ - ТРК «Ярославский Вернисаж» будет осуществляться до остановочного пункта «НЗКИ», расположенного на площадке в районе дома № 2/1 по Красноперевальскому переулку. Из схемы движения автобусного маршрута №70 «15 МКР - ЖК «Норские резиденции» остановочный пункт «НЗКИ» исключается, - рассказали в управлении городским транспортом "МУП ГПТ Яргортранс".