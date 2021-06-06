В Ярославской области нашли водителя, который сбил 16-летнего пешехода

Правонарушителю грозит арест на 15 суток или штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздно вечером в поселке Шашково Рыбинского района неизвестный водитель за рулем «ВАЗ» сбил 16-летнего пешехода.

Как рассказали в полиции, мужчина скрылся с места преступления. Подросток получил множество травм и был госпитализирован в больницу.

- В течение нескольких часов сотрудниками ГИБДД был найден 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ", у которого нет права на вождение транспортного средства. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На правонарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.