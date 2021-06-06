«Денег на лечение нет»: в Ярославле хозяева выбросили кошку с шестого этажа

Кошку скинули с шестого этажа. Фото: Оксана Безрека

5 июня, поздно вечером, жители одного из домов на Тутаевском шоссе в Ярославле, со слов очевидцев, выбросили с шестого этажа своего питомца - пушистую кошечку.

Вопиющий случай произошел на глазах жительницы соседнего дома.

- Я напротив стояла и видела, как девушка выкинула кошку с шестого этажа. До сих пор прийти в себя не могу, - рассказала очевидец«КП-Ярославль».

После произошедшего, соседка опубликовала запись в социальных сетях, где поделилась увиденным ужасом. На пост откликнулись волонтеры и пришли забрать невинное животное, которое пострадало от рук человека.

- Волонтеры откликнулись на мою запись и пришли на помощь. Кошку забрали в ветеринарную службу. Хозяйка питомца выходила к ним и сказала, что животное само упало, а денег на лечение у нее нет, - рассказала ярославна.