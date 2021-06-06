В Ярославле разыскивают двух пропавших подростков

Евгения ушла из дома 4 июня Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле идут поиски двух девушек-подростков. Полиция устанавливает местонахождение 15-летней Евгении Серковой. 4 июня она ушла из дома в Дзержинском районе и не вернулась.

Приметы: на вид 15 лет, рост 175 сантиметров, худощавая, волосы черные, глаза серо-голубые.

Была одета в черную джинсовую куртку, черные брюки, черную шляпу, черные кеды.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения Серковой Евгении, сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону дежурной части ОМВД России по Дзержинскому городскому району (4852) 55-02-02 или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.

Поиски второй юной ярославны ведутся уже почти две недели. 16-летняя Ксения Рассадина ушла из дома в Брагино 24 мая. Информацию о розыске опубликовали волонтеры в группе "Поиск детей и взрослых "ЯрСпас".

Приметы Ксении: на вид 16 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета в синие джинсы и серую толстовку, с собой взяла поясную сумку розового цвета.

Если вы знаете, где находится пропавший подросток, сообщите в полицию по телефонам 02 и 102, или на горячую линию "ЯрСпаса" 8-910-964-08-38.