Ярославцы, сделавшие прививку от COVID-19, могут выиграть сотовый телефон

Департамент здравоохранения регионе объявил о розыгрыше гаджета среди привившихся. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

Ярославцы, которые сделают прививку от коронавируса в ТРК "Вернисаж" будут участвовать в розыгрыше сотового телефона. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

- Каждому прошедшему процедуру присваивается уникальный номер, который вносится в медицинский регистр. По этому номеру еженедельно с помощью генератора случайных цифр будет проводиться розыгрыш сотового телефона среди завершивших вакцинацию. Победитель, выбранный программным алгоритмом, получит ценный приз. Приятный подарок станет дополнительным бонусом к прививке, а значит, возможности защитить себя и близких от ковида, - рассказали в депздраве.

Выездной прививочный кабинет в ТРЦ "Вернисаж" работает ежедневно с 15:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Пациентам с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.