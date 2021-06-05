В Ярославле откроется производство обоев Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на территории бывшего завода "Холодмаш" планируют создать производственно-складской комплекс АО "Московская обойная фабрика". Соглашение о сотрудничестве наш регион и компания подписали на Международном экономическом форуме.

"Московская обойная фабрика" свое производство в наш регион будет переводить постепенно, полностью процесс завершится к концу 2022 года. Преудсмотрено создание не менее 80 рабочих мест.

Известно, что компания собралась модернизировать территорию бывшего завода "Холодмаш". Возможно, что там в будущем будут работать представители творческого бизнеса, сообщил председатель совета директоров фабрики Георгий Семенов.

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