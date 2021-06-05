В Рыбинске построят завод по производству электробусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске будет построен завод по производству электробусов. Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией "Транс-Альфа" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Электробус - это удобный и простой в управлении экологичный транспорт. У них низкий уровень пола, плавный ход, они обладают высокой маневренностью, удобны и комфортны для пассажиров.

При полной загрузке этот транспорт может проходить до 200 километров, зарядка происходит ночью. Салон электробусов оборудован откидной аппарелью, системами "Говорящий город" и ГЛОНАСС, тахограф, системой подсчета пассажиров.

Завод в Рыбинске для АЛ "Транс-Альфа" станет вторым. Первый работает в Вологде уже 28 лет. Он выпускает троллейбусы, а с 2019 года занялся производством электробусов.