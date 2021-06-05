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Происшествия5 июня 2021 14:07

Под Ярославлем столкнулись такси и "Газель": один водитель госпитализирован

Авария произошла у поселка Туношна
Полина Вачнадзе
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В аварии под Ярославлем пострадал один человек. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В аварии под Ярославлем пострадал один человек. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ДТП у поселка Туношна произошло сегодня около 7 часов утра. Столкнулись такси "Фольксваген" и "Газель".

Как рассказывают очевидцы, грузовик перевернулся и вылетел на обочину, а легковой автомобиль с сильными повреждениями остался на дороге. Чтобы освободить водителя, спасателям пришлось срезать крышу легковушки.

- Госпитализирован водитель легкового автомобиля "Фольксваген Поло" - 45-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам все тех же очевидцев, мужчина был в тяжелом состоянии. Водитель "Газели" в аварии пострадал не так сильно и от госпитализации отказался.

- На трассе рядом с Туношной образовалась длинная пробка в сторону Костромы, - говорят проезжавшие мимо водители.