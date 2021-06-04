В Ярославской области во время пожара погиб мужчина

В огне находился 62-летний мужчина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

4 июня в Ростове Ярославской области в одном из жилых домов на улице Радищева произошел пожар. Как оказалось, внутри находился 62-летний мужчина. Ему не удалось выбраться из огня.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют причины возгорания. Тело погибшего направлено на экспертизу для определения точной причины смерти.