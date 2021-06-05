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Происшествия5 июня 2021 10:07

Бил по голове ногами и прыгал по телу: житель Первомайского района жестоко забил до смерти своего знакомого

Мужчина заключен под стражу
Полина Вачнадзе
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Житель Первомайского района забил до смерти своего знакомого

Житель Первомайского района забил до смерти своего знакомого

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткое преступление и, как часто это бывает, на фоне распития спиртных напитков, произошло в Первомайском районе Ярославской области. 68-летний местный житель, находясь под градусом, воспылал такой ненавистью к своему знакомому, что забил его до смерти.

Как установила экспертиза, потерпевший получил не менее пяти ударов ногой по голове. Примерно столько же раз подозреваемый, потерявший самообладание от количеств алкоголя и злости, прыгнул на лежащего человека, стоя на нем. Травма груди и травма головы стали причиной смерти первомайца.

- При допросе подозреваемый подтвердил свою причастность к смерти потерпевшего. Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека, - пояснили в прокуратуре Первомайского района.