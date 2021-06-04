В Ярославской области владелец машины доверил ее другу, а тот разобрал авто на запчасти

Приятель потихоньку продавал запчасти из дружеской машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дружба проверятся временем, бедами и, как оказалось,ответственностью за сохранность вверенного имущества. В Гаврилов-Яме Ярославской области местный житель поставил свою машину на стоянку друга. Спустя время из машины начали пропадать детали. Оказалось, что приятель потихоньку продавал запчасти из дружеской машины.

- Владелец разобранного автомобиля обратился в суд с требованием взыскать с гражданина материальный ущерб. Суд признал требования обоснованными и принял решение обязать виновника выплатить пострадавшему практически 200 тысячи рублей.

Судебным приставам удалось выяснить, что у должника в собственности есть два авто. На имущество наложили арест. Мужчина не захотел прощаться с машинами и вскоре выплатил задолжность.