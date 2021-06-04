Подозреваемого в поджоге машины даниловского медика заключили под стражу

По подозрению в умышленных поджогах машин даниловских медиков были задержаны два человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель Данилова, которого подозревают в поджоге автомобиля «Лада» в Данилове Ярославской области, заключен под стражу. По решению районного суда, там он пробудет до 17 июля.

Напомним, что по подозрению в умышленных поджогах машин даниловских медиков были задержаны два человека.

- Установлена причастность к совершению преступлений двух жителей Данилова 1980 и 1993 годов рождения. Они задержаны сотрудниками управления уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Поступало ли в суд ходатайство о заключении под стражу второго подозреваемого, пока не известно.