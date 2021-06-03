В Данилове задержали двух подозреваемых в поджоге машин врачей

Одна из сгоревших машин. ФОТО: газета "Северянка"

В Данилове Ярославской области задержали двух подозреваемых в поджогах машин медиков.

- Установлена причастность к совершению преступлений двух жителей Данилова 1980 и 1993 годов рождения. Они задержаны сотрудниками управления уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В апреле и мае местный отдел полиции возбудил несколько уголовных дел по фактам поджогов и повреждений автомобилей, которые принадлежат сотрудником Даниловской ЦРБ. Как стало известно КП-Ярославль, пострадали авто у отоларинголога, анестезиолога и заместителя главного врача. Пресс-служба УМВД по Ярославской области уточняет, что в результате поджога одной из машин – «Лады» на улице Петербургской – ущерб составил более 500 тысяч рублей.