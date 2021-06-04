На аэродроме «Южный» пройдет фестиваль «Рыбинское небо». ФОТО: администрация Рыбинска

5 июня на аэродроме «Южный» в Рыбинске пройдет фестиваль «Рыбинское небо». Он начнется в 12 часов и продлится до 21:00.

В программе: Кубок России по парашютному спорту, выставка авиационной техники, выступления авиамоделистов, полеты малой авиации и парапланеристов, подъем на тепловых аэростатах, рубка шашкой и концерты.

Доехать до аэродрома «Южный» можно на автобусах №104 – до остановки «Кстово», №114 – до ворот аэродрома.

- Проведите выходные с семьей на природе, покажите детям мир за пределами гаджетов и сами почаще смотрите в небо, - приглашает всех на фестиваль глава Рыбинска Денис Добряков.