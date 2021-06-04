На дорогах Ярославской области увеличили число фотовидеокамер и их муляжей Фото: Правительство Ярославской области

На дорогах Ярославской области установят дополнительные камеры фото- и видеофиксации. К имеющимся 126-и до конца года прибавятся еще 10.

- Задача систем фотовидеофиксации прежде всего дисциплинировать участников дорожного движения, – пояснил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – На комплексах устанавливается дополнительное программное обеспечение, которое позволяет фиксировать новые правонарушения, в том числе превышение скорости, пересечение линии разметки, движение транспорта на запрещающий сигнал светофора и другие.

Комплекс «Скат», который сейчас стоит на Октябрьском мосту, замечает нарушения, допущенные водителями грузовиков и машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Камера реагирует на проезд на запрещающий дорожный знак, после чего владельцу транспорта направляется постановление об административном нарушении.

В ближайшее время новый комплекс установят у театра юного зрителя на улице Свободы. Там нельзя останавливаться и парковаться, однако, водители этот запрет очень часто игнорируют. За что в будущем будут наказаны.