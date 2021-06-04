С «мигалкой» в больницу: в Ярославле полицейские спасти жизнь учительнице

Сотрудники ГИБДД уложили учительницу в свою машину и с включенными спецсигналами доставили в больницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле сотрудники ГИБДД практически спасли жизнь учительнице начальных классов, которой стало плохо в поездке с детьми.

Педагог, несколько родителей и дети 25 мая отправились на экскурсию перед каникулами. Но в автобусе учительнице неожиданно стало плохо.

- На обратном пути почувствовала недомогание, которое перешло в сильнейшую боль. Все происходило в час пик, поэтому вызвать скорую помощь не представлялось возможным. Я находилась почти без сознания, - рассказывает учительница.

Автобус остановился, молодого педагога практически вынесли на улицу. Один из родителей, заметив, что на другой стороне дороги стоит экипаж ГИБДД, бросилась к нему.

Когда инспекторы подъехали к месту, женщина уже лежала на траве, вокруг нее стояли ученики и родители, но сделать ничего не могли.

- Сотрудники ГИБДД уложили учительницу в свою машину и с включенными спецсигналами доставили в больницу. Все происходило в час пик, машин на дороге было много, а помощь требовалась незамедлительно, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Врачи оказали педагогу помощь и обошлось без тяжелых последствий для здоровья.

- Хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД за неравнодушие, понимание, чуткость и оперативность, - сказала учитель.