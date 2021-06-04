Погиб на месте: в Переславском районе в ДТП разбился 29-летний водитель «Матиза»

В Переславском районе в ДТП разбился 29-летний водитель «Матиза» Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП, в котором один водитель погиб на месте, а второй был госпитализирован, произошло 3 июня на трассе «Владимир – Переславль-Залесский». Столкнулись «Дэу Матиз» под управлением 29-летнего мужчины, и «Форд Фокус», за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

От сильнейшего удара обе машины отбросило на обочину. Автомобили раскурочены, «Матиз» смяло.

- Водитель автомобиля «Дэу Матиз» погиб на месте, водитель «Форд Фокуса» с травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По предварительной версии, одна из машин, а именно «Форд Фокус», выехала на встречную полосу, когда совершал обгон.