В Ярославле на улице Салтыкова-Щедрина ограничат остановку и стоянку машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Салтыкова-Щедрина с 23 июня вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничения будут действовать на участке вдоль дома №46.

Сколько они продлятся, не известно.

Кроме того, 21 и 24 июня с 15:00 до 20:00 вводится ограничение движения машин на Советской улице и участках улиц Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев.

26 июня с 07:00 до 14:00 вводится временное ограничение на Советской площади, участках улицах Советская, Кирова и Нахимсона, площади Челюскинцев, Советском и Народном переулках.

- Также на Советской площади и участке улицы Советской с 19:00 25 июня до 14:00 26 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в мэрии Ярославля.

В эти дни на указанных улицах будут проходить репетиции, а потом и торжества, посвященные выпуску молодых лейтенантов Ярославского ВВУ ПВО.