4 июня в Рыбинске перекроют центр города

В Рыбинске движение общественного транспорта изменится. Фото: Администрация Рыбинска

4 июня в Рыбинске пройдет Первый открытый городской чемпионат по бегу на шоссе. В связи с этим, с 10:00 по 12:00 центральную часть города перекроют. Движение общественного транспорта изменится.

Маршруты будут выстроены следующим образом:

Автобусы

Маршрут №1 - от ПАТП №1 будет следовать в объезд по улицам 9 Мая – Фурманова – Свободы – Герцена – Луначарского – Крестовой с остановками: ПАТП №1, Приборостроителей, Суркова, Скоморохова Гора, Фурманова, Плеханова, Карякинская, магазин «Русь» (только в сторону Копаево), Сенной рынок (на ул. Луначарского, обратно - на ул. Герцена), Крестовая и далее обычным порядком. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршрут №2 - от Скомороховой Горы в объезд по улицам Свободы – Герцена – Луначарского – Крестовой с остановками: ПАТП №1, Скоморохова Гора, Фурманова, Плеханова, Карякинская, магазин «Русь» (только в сторону Копаево), Сенной рынок (на ул. Луначарского, в обратном направлении – на ул. Герцена), Крестовая и далее обычным порядком. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршрут №3 - в направлении от ж.д. вокзала в объезд по улицам: Крестовой – Луначарского – Герцена – Свободы – Фурманова – 9 Мая – Серова и далее обычным маршрутом в Переборы с остановками на объезде: Сенной рынок (на ул. Герцена, обратно – на ул. Луначарского), магазин «Русь» (только из Перебор), Карякинская, Плеханова, Фурманова, Скоморохова Гора, 9 Мая, Рынок №3 (только в Переборы), пл. Жукова (на просп. Серова, в обратном направлении – на просп. Серова и на ул. 9 Мая). В обратном направлении - по этому же пути.

Маршрут №10 - будет следовать в объезд по улицам Свободы – Герцена – Луначарского – Крестовой с остановками на объезде: магазин «Русь» (только в сторону Мариевки), Сенной рынок (на ул. Луначарского, в обратном направлении – на ул. Герцена), далее обычным маршрутом. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршрут №12 - в объезд с улицы 50 лет ВЛКСМ по улицам 9 Мая – Фурманова – Свободы – Герцена – Луначарского – ж.д. вокзал с остановками: на объезде: ул. 9 Мая, Скоморохова Гора, Фурманова, Плеханова, Карякинская, магазин «Русь» (только в сторону Мариевки), Сенной рынок (на ул. Луначарского, в обратном направлении – на ул. Герцена), ж.д. вокзал и далее обычным порядком. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршруты №№16, 16т, 36т - в направлении от ж.д. вокзала в объезд по улицам Луначарского – Герцена – Свободы – Фурманова – 9 Мая – Серова. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршрут №8т - проследует по улицам: Крестовая – Пушкина – Герцена Свободы – Фурманова – пр. Революции – ул. Ворошилова. В обратном направлении - по этому же пути.

Маршруты №№101, 111, 179, 158 - последуют при движении от железнодорожного вокзала по улицам: Пушкина, Герцена, Свободы, Фурманова, пр.Революции и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.

На указанный период времени будут отменены рейсы по маршрутам:

№№ 6, 9, 33

Троллейбусы

Маршрут№1 - последует пр. Серова - пл. Жукова - ул. Фурманова – ул. Плеханова - ул. Пушкина - ул. Крестовая далее по своему маршруту в обоих направлениях;

Маршрут №4 - последует по ул. Фурманова - ул. Плеханова - ул. Пушкина - ул. Крестовая далее по своему маршруту в обоих направлениях;

Маршрут №6 - проследует по ул. Ворошилова - пр. Революции –

ул. Фурманова - ул. Плеханова - ул. Пушкина - ул. Крестовая далее по своему маршруту в обоих направлениях.