В Ярославле планируют построить духовно-просветительский центр Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на улице Панина планируют построить духовно-просветительский центр Свято-Тихоновского храма. Здание будет состоять из двухэтажных и четырехэтажных корпусов, а между ними – башня с шатровой крышей. На одном конце строения – двухэтажная церковь со скатной кровлей и надстроенным четвериком. Площадь центра – 6281, 12 квадратных метра, а высота – 37,7 метра.

- Свято-Тихоновский храм станет главным элементом комплекса, в который войдут звонница, административное здание и духовно-просветительский центр, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Внешний облик будет выдержан в традициях древнерусской домонгольской каменной архитектуры.

В правительстве рассказали, что в двухэтажном корпусе будут находиться обеденный и тренажерный залы, производственные цеха, фойе и гардероб для посетителей, несколько помещений для занятий хореографией и ритмической гимнастикой. В четырехэтажной части здания разместятся зал для проведения мероприятий, библиотека, служебные помещения. Также здесь установят винтовую лестницу, которая будет вести на смотровую площадку.

Помимо этого, на территории центра планируется парковка – не менее 52 мест.