Смотрел с теплохода, как эвакуируют: в Ярославле у должника арестовали машину

Машину нашли на парковке возле работы ярославца. Фото: УФССП России по Ярославской области

В Ярославле судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль стоимостью в 132 тысячи рублей. У мужчины были задолженности по кредиту, которые он не стремился погасить.

Машину нашли на парковке возле работы ярославца - на речном вокзале. К случаю, так и напрашиваются строки из песни Ольги Зарубиной «На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает и ничего поделать не могу». Только должник во время ареста его машины находился не на берегу, а на теплоходе, на котором работает. Правда, ситуацию это не спасло: он ничего не смог сделать, как и Зарубина в своей песне.

- На следующий день должник явился в отделение судебных приставов и предоставил ключи и документы на свой автомобиль. Должник попросил реализовать имущество с торгов, а денежные средства перечислить кредитору в счет погашения долга.