Ярославец похитил у бывшей жены имущество почти на 200 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославле 41-летний мужчина обвиняется по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

В феврале этого года житель Брагино пришел к своей бывшей жене и начал просить деньги. После отказа, он решил их украсть. Из кошелька женщины злоумышленник забрал 35 тысяч рублей. Помимо этого, он украл еще 38 тысяч рублей, которые принадлежат отцу экс-супруги. Кроме денег, мужчина украл золотые украшения и две юбилейные медали, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Общий ущерб составил 173 тысячи рублей.

- В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, однако, причиненный ущерб не возместил. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Ярославля, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Наказание по статье, которая определена для злоумышленника, предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.