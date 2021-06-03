В Ярославской области еще одна свинья заразилась африканской чумой

В области еще одна свинья подхватила смертельный вирус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

28 мая в селе Кондаково Борисоглебского района Ярославской области обнаружили свинью, которая заразилась африканской чумой. Теперь поселение может отправиться на карантин, который 26 марта ввел губернатор Ярославского региона, чтобы избежать распространения болезни.

- По состоянию на 30 мая на территории России произошли следующие изменения эпизоотической ситуации: 28 мая выявлен один очаг африканской чумы свиней на территории Ярославской области, - рассказали в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Напомним, что вспышка вируса произошла в исправительной колонии №8.