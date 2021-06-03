В Ярославской области начали ремонт пяти мостов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют ремонт пяти малых мостов. На работы выделено 36,2 миллиона рублей.

Уже сейчас ремонтировать начали мост через реку Золотуху на автодороге Борисоглебский – Зачатье. Также подрядчикам предстоит отремонтировать путепровод через два ручья в Ростовском районе: на дорогах Рылово – Безменцево и Судино – Поддыбье – Пужбол. Рабочие начнут демонтаж на этой неделе.

В конце мая стартовали работы на мосту через реку Ухру в Даниловском районе на дороге Подольново – Пантелейки. В Угличском районе идет ремонт моста через реку Саблю на направлении Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино.

- Эти работы позволят улучшить транспортно-эксплуатационное состояние сооружений и увеличить срок их службы между капитальными ремонтами, – сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. – Согласно контрактам, кроме планового ремонта и гарантийных обязательств, подрядчики будут обеспечивать летнее и зимнее содержание этих объектов до 2024 года.