Неудачно приземлилась: в Ярославском зоопарке тигрица Яшма получила травму

В Ярославском зоопарке тигрица Яшма получила травму. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке амурская тигрица Яшма получила производственную травму и на какое-то время даже «ушла на больничный».

- Невероятно активная, она целый день готова играть и бегать по вольеру, радуя гостей зоопарка. Однажды, в один из прекрасных солнечных дней, Яшма как обычно резвилась в вольере, демонстрируя всем окружающим свои фирменные прыжки, приземление с одного из которых оказалось неудачным, и тигрица травмировала лапку, - рассказали сотрудники зоопарка.

Лапа долго не заживала, поэтому специалисты решили, что лучше отправить тигрицу в ветеринарную клинику при зоопарке. Лечение прошло успешно, Яшма вернулась к своим «зрителям».