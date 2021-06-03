В Ярославле ограбили 82-летнюю пенсионерку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

82-летняя жительница Ярославля чуть было не лишилась всех своих накоплений, как часто это бывает, из-за своей излишней доверчивости.

Пожилая ярославна впустила в свою квартиру женщину, которая представилась сотрудницей коммунальной службы. А после ухода гостьи обнаружила, что все накопления, 365 тысяч рублей, «ушли» вместе с ней.

Пенсионерка заявила в полицию. Злоумышленницу задержали быстро – еще немного и женщина уехала бы домой, в Свердловскую область.

- Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению преступления 47-летней жительницы Свердловской области, которая была задержана полицейскими при попытке уехать из Ярославля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается причастность к совершению других подобных преступлений, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.