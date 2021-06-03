В Рыбинске откроют виртуальный музей затопленной Мологи

В Рыбинске готовится к открытию современный музей с 3D-визуализацией «Затопленные святыни Мологского края». ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске готовится к открытию современный музей с 3D-визуализацией «Затопленные святыни Мологского края».

- История затопленного края коренным образом соотносится с частью истории города Рыбинска, поскольку многие переселенцы остались здесь, и сейчас в Рыбинске живут их дети и правнуки. А Рыбинское водохранилище, ставшее трагедией для территории Мологского края, стало мощным энергетическим потенциалом для всей страны. И об этом тоже расскажет новый музей, - отметил глава города Рыбинска Денис Добряков.

В подводных экспедициях на Рыбинском водохранилище в районе затопленных усадеб Иловна и Борисоглеб, мужского монастыря Югской Дорофеевой пустыни дайверы и члены Русского географического общества проводили исследовательскую работу, видеосъемку затопленных объектов, поднимали со дна артефакты. Одним из экспонатов нового музея станет часть колокола. Увидеть его полностью можно будет при помощи 3D-изображения. Современные технологии позвонят «восстановить» затопленные храмы, монастыри, деревни, села, которые сейчас находятся под толщей воды.