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Общество2 июня 2021 16:30

Оставил шрамы: 22-летний ярославец стеклянной стопкой изуродовал лицо отцу

Во время драки молодой человек был пьян
Влада Красоткина
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Сын избил отца, после драки у родителя остались шрамы на лице.

Сын избил отца, после драки у родителя остались шрамы на лице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 22-летний парень распивал алкоголь дома, к нему подошел отец и между родственниками произошла ссора.

Как рассказали в прокуратуре, во время скандала парень в состоянии алкогольного опьянения нанес родителю три удара стеклянной стопкой в нос, ухо и бровь. Мужчина упал на пол, но его сына это не остановило. Парень продолжил избивать отца кулаками в грудь.

- В результате насильственных действий на лице потерпевшего образовались рубцы, которые с течением времени не исчезнут. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело на рассмотрение отправлено в Дзержинский суд. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.