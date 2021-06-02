Оставил шрамы: 22-летний ярославец стеклянной стопкой изуродовал лицо отцу

Сын избил отца, после драки у родителя остались шрамы на лице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 22-летний парень распивал алкоголь дома, к нему подошел отец и между родственниками произошла ссора.

Как рассказали в прокуратуре, во время скандала парень в состоянии алкогольного опьянения нанес родителю три удара стеклянной стопкой в нос, ухо и бровь. Мужчина упал на пол, но его сына это не остановило. Парень продолжил избивать отца кулаками в грудь.

- В результате насильственных действий на лице потерпевшего образовались рубцы, которые с течением времени не исчезнут. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело на рассмотрение отправлено в Дзержинский суд. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.