В Ярославле открылся еще один выездной пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле открылся еще выездной один пункт вакцинации от коронавируса. Все желающие могут привиться в ТРК «Ярославский Вернисаж». Пункт находится по адресу посёлок Нагорный, улица Дорожная, 6а.

Вакцину можно сделать ежедневно, в том числе в выходные дни, с 15:00 до 20:00. Предварительная запись не нужна, главное – иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вакцинацию проводят специалисты Ярославской центральной районной больницы.