В Ярославской области нанесут почти 3000 километров дорожной разметки Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Ярославской области на дороги собираются нанести более 2800 километров разметки. Из них – 1113 километров на основные и опорные маршруты. Помимо этого, разметку обновят на 2400 пешеходных переходов.

- В летние виды работ по содержанию автомобильных дорог входит не только нанесение разметки, но и выполнение карточного и ямочного ремонта, установка и замена знаков, уборка мусора, приведение в порядок искусственных сооружений и выполнение других мероприятий, обеспечивающих безопасность движения, - сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

В правительстве области рассказали, что на дорогах обновляют не только разметку: вручную и механизированным способом очищают проезжую часть от грязи и пыли, при необходимости проводят аварийно-ямочный ремонт. Также рабочие обновляют стоп-линии, зебры, осевые и краевые линии, красят бордюры, автопавильоны и ограждения. До конца июня планируется завершить все основные мероприятия на опорной сети.