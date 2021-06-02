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Общество2 июня 2021 13:32

Ярославец отдал долг в 1,5 миллиона рублей под угрозой потери магазина

Сделал он это в течении нескольких часов после приезда судебных приставов
Анастасия Голубева
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Ярославец отдал долг в 1,5 миллиона рублей под угрозой потери магазина

Ярославец отдал долг в 1,5 миллиона рублей под угрозой потери магазина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославский предприниматель задолжал своему коллеге более 1,5 миллионов рублей. 43-летнему мужчине постоянно присылали уведомления о задолженности, повестки и требования явиться в отделение судебных приставов. Никакой реакции от ярославца не последовало. В результате проверки, судебные приставы выяснили, что мужчина имеет собственный винный магазин. Они направились в него, чтобы арестовать эту недвижимость.

- Должнику было разъяснено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, ему придется расстаться со своим имуществом. Оценив последствия применения такой меры принудительного исполнения, гражданин поспешил рассчитаться с взыскателями. За короткий срок после ареста он выплатил всю сумму долга, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.