Ярославец отдал долг в 1,5 миллиона рублей под угрозой потери магазина Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославский предприниматель задолжал своему коллеге более 1,5 миллионов рублей. 43-летнему мужчине постоянно присылали уведомления о задолженности, повестки и требования явиться в отделение судебных приставов. Никакой реакции от ярославца не последовало. В результате проверки, судебные приставы выяснили, что мужчина имеет собственный винный магазин. Они направились в него, чтобы арестовать эту недвижимость.

- Должнику было разъяснено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, ему придется расстаться со своим имуществом. Оценив последствия применения такой меры принудительного исполнения, гражданин поспешил рассчитаться с взыскателями. За короткий срок после ареста он выплатил всю сумму долга, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.