Ярославца, который заживо сжег жену, осудили на 13 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском областном суде огласили приговор 58-летнему жителю города. Мужчину признали виновным в убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.

20 ноября прошлого года ярославец заживо сжег свою жену. Женщина спокойно спала, когда ее пьяный муж зашел в спальню, облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Все вспыхнуло мгновенно. Видимо, в этот момент мужчина осознал, что натворил и попытался сбить пламя.

- Он накинул на жену одеяло, вытащил ее из дома, потушил огонь. Но потерпевшей были причинены ожоги 90% поверхности тела, от полученных повреждений женина скончалась 22 ноября в больнице, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет строгого режима. После того, как он отсидит срок, ярославцу на полтора года ограничат свободу. Приговор в законную силу еще не вступил.