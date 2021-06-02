Кредитный портфель физлиц ВТБ в Ярославской области превысил 22 млрд рублей

По итогам первых трёх месяцев 2021 года розничный кредитный портфель ПАО ВТБ в Ярославской области вырос на 2% и составил 22,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц банк нарастил также на 2%, до 41 млрд рублей.

Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам трёх месяцев 2020 года этот портфель достиг 10,2 млрд рублей, увеличившись за квартал на 3%. Автокредиты также выросли на 3%, до 770 млн, ипотечное кредитование – до 10,8 млрд рублей.

Всего за январь-март ВТБ предоставил жителям региона 3,2 тыс. кредитов на сумму 2,5 млрд рублей (+13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 25% вырос объем выдачи займов наличными (2,5 тыс. штук на 1,5 млрд рублей). На покупку жилья банк оформил жителям региона 470 кредитов на сумму 890 млн (+9%). Выдачи автокредитов выросли на 15%, до 150 млн рублей.

Привлеченные средства населения достигли 41 млрд рублей (+2%), из которых 13,9 млрд – объем средств, вложенных в инвестиционные продукты (+4%).