Делегация от Ярославской области примет участие в Международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум

Главное экономическое событие России – Международный экономический форум – откроется сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге. Продлится ПМЭФ-2021 до 5 июня и соберет пять тысяч участников, в том числе около двух тысяч – иностранных. Ожидаются большие делегации из США, Катара, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Из-за коронавирусных ограничений число гостей по сравнению с 2019-м годом сократили в четыре раза, а в 2020-м году форум пришлось отменить по причине сложной эпидобстановки во всем мире. Поэтому вопросов для обсуждений за два года накопилось немало. Главная тема форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках деловой программы, которая разделена на четыре тематических блока, пройдет порядка 100 дискуссий, центральным событием станет участие Президента РФ Владимира Путина в пленарном заседании.

В работе ПМЭФ-2021 примут участие делегации от всех регионов страны, в том числе – и от Ярославской области.