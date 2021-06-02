В Ярославле пропал 45-летний предприниматель

Алексей Шаронов пропал 31 мая. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле пропал 45-летний бизнесмен Алексей Шаронов. 31 мая он ушел из дома в Заволжском районе города и до сих пор не вернулся. Поиски его начали и правоохранительные органы, и волонтеры.

- До настоящего времени местонахождение Алексея Шаронова не известно. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Приметы: на вид 45-46 лет, рост 180 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные, глаза серо-голубые. Особая примета – травмы глаза.

Был одет в рубашку-поло в серо-синюю полоску, светло-серые джинсы, черно-белые кроссовки.