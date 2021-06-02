Для удобства пассажиров: в Мышкине Ярославской области изменили график движения автобуса №107

С 7 июня автобус №107 будет ездить по новому расписанию. Фото: Правительство Ярославской области

В Мышкине Ярославской области скорректировали расписание автобуса №107 Мышкин-Волга, чтобы жители успевали на поезд №6589 Рыбинск-Пассажирский – Пищалкино. Последний рейс автобуса был в 21:40, а теперь 21:25. Поезд же прибывает на станцию Волга в 21:12.

– Решение об изменении отправления последнего рейса по маршруту №107 принято на основании обращений жителей, которым после прибытия на поезде приходилось долго ждать автобуса, – пояснил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов.

Изменения вступают в силу 7 июня.