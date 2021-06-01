В Ярославской области педагоги пытаются через суд получить зарплату

Судебное разбирательство по делу было назначено на апрель, но его перенесли на июнь. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Переславле-Залесском педагогам Детской школы искусств в октябре 2020 года значительно урезали зарплату. Об этом они сообщили в обращение заместителю министра культуры России и в Департамент культуры Ярославской области. педагоги. Произошло так из-за нового трудового договора, в котором количество вырабатываемых часов за месяц стало меньше, но в действительности график работы сотрудников не изменился.

- Мы не согласились с условиями нового трудового договора. По нему оплата нашего труда была дискредитирована по отношению к общероссийской системе оплаты труда педагогов Детских школ искусств. Было решено написать открытое обращение к главе городского округа Переславль-Залесский, но вопрос был полностью проигнорирован. Лишь спустя полгода после многочисленных обращений в различные инстанции, по распоряжению главы городского округа Переславль-Залесский оплата труда преподавателей стала вновь начисляться в соответствии с действующим законодательством, - прописала сотрудница ДШИ Переславля-Залесского, Юлия Дружечкова в обращение заместителю министра культуры России и в Департамент культуры Ярославской области.

Проблемы на этом не закончились. Согласно обращению, незаконно сокращенные зарплаты педагоги получали до февраля 2020 года, соответственно, руководство обязано выплатить сотрудникам оставшуюся часть денег, но все оказалось не так просто.

В январе 2021 года директором школы был направлен иск в арбитражный суд Ярославской области о бездействие Управления финансов и Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Переславля-Залесского. Ведомства так и не перечислении заработную плату педагогам за 2020 год. Долг составил 2 331 000,00 рублей.

Судебное разбирательство по делу было назначено на апрель, но его перенесли на июнь. Кроме этого, со слов сотрудников школы, адвокат отказался представлять их интересы на суде. Педагоги остались без защиты, директор ДШИ не торопится решать проблемы своих подчиненных.

- О направление иска директор школы преподавательский состав не оповестила. С его содержанием ознакомила лишь после настоятельных требований и письменного обращения коллектива. О каких-либо действиях, способных убедить суд в своей правоте она нас также не информирует. На днях мы узнали, что адвокат отказался представлять интересы школы в суде. Директор подтвердила данный факт, но от ответа на вопрос, каким образом теперь будет осуществляться судебная защита наших интересов, уклонилась. Юридического образования у исполняющей обязанности директора не имеется. У преподавателей школы складывается впечатление о ее полной апатии к данному вопросу, - подытожила Юлия Дружечкова в обращение заместителю министра культуры России и в Департамент культуры Ярославской области.