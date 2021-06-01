В Ярославской области женщина украла у подруги ювелирные украшения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Рыбинска обратилась жительница Рыбинска с заявлением о краже ювелирных украшений из квартиры. Общая стоимость похищенных драгоценностей – 184 тысячи рублей. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 31-летняя неработающая жительница Рыбинска. Злоумышленница призналась в содеянном: у потерпевшей она была в гостях, выбрала наиболее удачный момент, и похитила украшения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».

За подобное преступление предусматривается штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.