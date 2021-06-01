В Ярославской области стартовал сезон охоты на кабана Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 июня в Ярославской области стартовал сезон охоты на кабана. Сейчас в регионе обитают больше 800 особей. 17 антибраконьерских групп контролируют соблюдение правил охоты. Помимо этого, они работают с сотрудниками полиции, охотничьими инспекторами и общественными помощниками. На данный момент пресечено 129 нарушений.

- За нарушение правил охоты установлена административная ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до трех лет. В случае незаконной добычи кабана нарушитель также обязан возместить вред, причиненный окружающей среде, – от 90 до 210 тысяч рублей, - отметил директор департамента охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков.

Кабаны могут быть переносчиками таких заболеваний, как африканская чума и трихинеллеза, поэтому всех добытых животных необходимо исследовать в ветеринарной лаборатории.

До конца сентября охота на животных разрешена только с вышек. Также, в этот период нельзя охотиться на кабаних с детенышами.

Если вдруг вы собрались поохотиться, то при себе нужно иметь:

- охотничий билет

- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов

- путевку