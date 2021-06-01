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Общество1 июня 2021 15:45

Скрывался в соседней области: полицейские нашли подозреваемого в убийстве жительницы Рыбинска

Мужчина сбежал от ответственности в Ивановскую область
Влада Красоткина
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Подозреваемым оказался 34-летний житель Рыбинска.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Рыбинска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир Рыбинска нашли тело 43-летней женщины со следами насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска начали поиски подозреваемого. Оказалось, что мужчина сбежал из Ярославской области в Ивановскую и там скрывался от уголовной ответственности.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по убийству жительницы Рыбинска был задержан 34-летний рыбинец. Он скрывался на территории Ивановской области, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с убитой. Сейчас он находится под стражей.