В Ярославле на Ленинградском проспекте реконструируют депо

Сюда переведут 22 троллейбуса маршрутов №7 и №8 Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет реконструкция депо на Ленинградском проспекте. Уже демонтированы старые конструктивные элементы здания цеха, который будет обслуживать троллейбусы. В ближайшее время доставят каркасные панели и начнется процесс облицовки.

В депо уже сделана специальная стоянка и кабинет прохождения медицинского осмотра водителей.

- Депо в Дзержинском районе сможет принять до 40 троллейбусов. Мы планируем перевести сюда 22 троллейбуса маршрутов № 7 и 8. И прорабатываем возможность перевода части троллейбусов № 3 и 4. Заезд для троллейбусов в депо и выезд из него планируем сделать со стороны Ленинградского проспекта. Для этого проводятся работы по установке дополнительной контактной сети для троллейбусов, разграниченная с существующей трамвайной сетью, - рассказал директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов. Переезд части троллейбусов из депо на улице Гагарина запланирован осенью.

Как пояснили в мэрии Ярославля, перевод троллейбусов в трамвайное депо на Ленинградском проспекте сократит «холостые» пробеги троллейбусов из центра в Брагино, что положительно скажется на экономии электроэнергии, режиме работы водителей и кондукторов.